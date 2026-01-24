Live

Удары по Харькову и области: за сутки погибли два человека, пострадавших – 24

Происшествия 09:01   24.01.2026
Виктория Яковенко
Удары по Харькову и области: за сутки погибли два человека, пострадавших – 24

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и шесть населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате ударов погибли два человека, пострадали 24 человека, в том числе один ребенок.

Синегубов уточнил: в Харькове пострадали 19 человек, в том числе 12-летний мальчик. В поселке Прудянка погибли 70-летний мужчина и 58-летняя женщина, также пострадали две 65-летние, 59-летняя и 68-летняя женщины, в поселке Сподобовка пострадал 26-летний мужчина.

Враг выпустил на регион более 20 БпЛА типа «Герань-2» (точное количество устанавливается), два FPV-дрона, тип еще 25 БпЛА устанавливают.

В областном центре повреждены пять многоквартирных домов, 21 частный дом, 66 автомобилей, 20 гаражей, электросети, два предприятия, остекление окон колледжа и родильное отделение больницы.

В области россияне повредили авто, мусоровоз, жилой вагончик и крышу хозяйственной постройки.

атака на Харьков
Фото: Олег Синегубов
атака на Харьков
Фото: Олег Синегубов

Напомним, ночью Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. Известно о 19 пострадавших в результате обстрела.

Автор: Виктория Яковенко
