Live

Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24

Події 09:01   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24 Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та шість населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів загинули двоє людей, постраждали 24 людини, зокрема одна дитина.

Синєгубов уточнив: у Харкові постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. У селищі Прудянка загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка, також постраждали дві 65-річні, 59-річна та 68-річна жінки, у селищі Сподобівка постраждав 26-річний чоловік.

Ворог випустив на регіон понад 20 БпЛА типу «Герань-2» (точна кількість встановлюється), два FPV-дрони, тип ще 25 БпЛА встановлюють.

В обласному центрі пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, 21 приватний будинок, 66 автомобілів, 20 гаражів, електромережі, два підприємства, скління вікон коледжу і пологового відділення лікарні.

В області росіяни пошкодили авто, сміттєвоз, житловий вагончик та дах господарчої споруди.

атака на Харьков
Фото: Олег Синєгубов
атака на Харьков
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вночі Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24
Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24
24.01.2026, 09:01
Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів
Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів
24.01.2026, 07:38
Харків атакували 25 “шахедів”: постраждали 11 людей, доми, пологовий і лікарня
Харків атакували 25 “шахедів”: постраждали 11 людей, доми, пологовий і лікарня
24.01.2026, 03:09
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі
24.01.2026, 09:05
Сьогодні 24 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 січня 2026: яке свято та день в історії
24.01.2026, 06:00

Новини за темою:

22.01.2026
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
19.01.2026
Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)
13.01.2026
«Молний» стане менше? СОУ вдарили по підприємству в Таганрозі – Генштаб
10.01.2026
Удари по Харкову та Лозовій, готуються до хуртовини – підсумки 10 січня
02.01.2026
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та шість населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.".