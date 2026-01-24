Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та шість населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів загинули двоє людей, постраждали 24 людини, зокрема одна дитина.

Синєгубов уточнив: у Харкові постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. У селищі Прудянка загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка, також постраждали дві 65-річні, 59-річна та 68-річна жінки, у селищі Сподобівка постраждав 26-річний чоловік.

Ворог випустив на регіон понад 20 БпЛА типу «Герань-2» (точна кількість встановлюється), два FPV-дрони, тип ще 25 БпЛА встановлюють.

В обласному центрі пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, 21 приватний будинок, 66 автомобілів, 20 гаражів, електромережі, два підприємства, скління вікон коледжу і пологового відділення лікарні.

В області росіяни пошкодили авто, сміттєвоз, житловий вагончик та дах господарчої споруди.

Нагадаємо, вночі Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.