Младенец получил травмы из-за удара БпЛА по дому на Харьковщине
Российский БпЛА ударил по частному дому в селе Каменная Яруга в Чугуевском районе, сообщает Нацполиция.
Это произошло 3 февраля около 16:50.
На момент удара в доме находилась семья с детьми. 5-месячный мальчик получил ушиб головы — ему оказали медицинскую помощь на месте. 10-летняя девочка, 20-летний мужчина и женщины в возрасте 22 и 74 года подверглись острому стрессу.
Из-за попадания БпЛА дом загорелся, соседние особняки также получили повреждения.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 14:50. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, «Шахед» попал в пятиэтажку. Произошел пожар, выгорели три верхних этажа. Семеро человек пострадали.
Читайте также: В Харькове без отопления осталось почти 105 тысяч абонентов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, младенец, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Младенец получил травмы из-за удара БпЛА по дому на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 20:51;