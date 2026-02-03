Live

Младенец получил травмы из-за удара БпЛА по дому на Харьковщине

Происшествия 20:51   03.02.2026
Оксана Якушко
Младенец получил травмы из-за удара БпЛА по дому на Харьковщине

Российский БпЛА ударил по частному дому в селе Каменная Яруга в Чугуевском районе, сообщает Нацполиция.

Это произошло 3 февраля около 16:50.

На момент удара в доме находилась семья с детьми. 5-месячный мальчик получил ушиб головы — ему оказали медицинскую помощь на месте. 10-летняя девочка, 20-летний мужчина и женщины в возрасте 22 и 74 года подверглись острому стрессу.

Из-за попадания БпЛА дом загорелся, соседние особняки также получили повреждения.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 14:50. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, «Шахед» попал в пятиэтажку. Произошел пожар, выгорели три верхних этажа. Семеро человек пострадали.

Автор: Оксана Якушко
