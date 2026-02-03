Немовля травмувалося через удар БпЛА по будинку на Харківщині

Російський БпЛА поцілив приватний будинок у селі Кам’яна Яруга у Чугуївському районі, повідомляє Нацполіція.

Це сталося 3 лютого близько 16:50.

На момент удару у будинку перебувала родина з дітьми. 5-місячний хлопчик отримав забій голови — йому надали медичну допомогу на місці. 10-річна дівчинка, 20-річний чоловік та жінки віком 22 і 74 роки зазнали гострого стресу.

Через влучання БпЛА будинок загорівся, сусідні домоволодіння також зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 14:50. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, «шахед» влучив у пʼятиповерхівку. Сталася пожежа, вигоріли три верхні поверхи. Семеро людей постраждали.

