Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)

В Основянском районе Харькова обнаружили остатки снаряда РСЗО. Саперы ГСЧС сегодня, 4 марта, извлекали их из местного водоема.

«4 марта в Основянском районе Харькова водолазы-саперы ГСЧС обследовали акваторию местного водоема, где нашли безопасные остатки от ракеты вражеской реактивной системы залпового огня. Об их попадании в водоем специалистам ГСЧС сообщили местные жители. Водолазы выполняли поисковые работы в ледяной воде в условиях полной темноты. Они подняли обнаруженный предмет на поверхность с соблюдением всех требований безопасности», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели напомнили, что если вы обнаружите подозрительный предмет, трогать его самостоятельно нельзя. Необходимо звонить в 101 или 102.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области запретили купание в любых водоемах. Соответствующее решение регулярно продлевает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Жителей региона предупреждают: учитывая частоту обстрелов и вероятные заминирования, в воде могут оказаться взрывоопасные предметы. Впрочем, жителей Харьковщины подобные запреты в жару не останавливают.