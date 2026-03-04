Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)
В Основянском районе Харькова обнаружили остатки снаряда РСЗО. Саперы ГСЧС сегодня, 4 марта, извлекали их из местного водоема.
«4 марта в Основянском районе Харькова водолазы-саперы ГСЧС обследовали акваторию местного водоема, где нашли безопасные остатки от ракеты вражеской реактивной системы залпового огня. Об их попадании в водоем специалистам ГСЧС сообщили местные жители. Водолазы выполняли поисковые работы в ледяной воде в условиях полной темноты. Они подняли обнаруженный предмет на поверхность с соблюдением всех требований безопасности», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели напомнили, что если вы обнаружите подозрительный предмет, трогать его самостоятельно нельзя. Необходимо звонить в 101 или 102.
Читайте также: Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области запретили купание в любых водоемах. Соответствующее решение регулярно продлевает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Жителей региона предупреждают: учитывая частоту обстрелов и вероятные заминирования, в воде могут оказаться взрывоопасные предметы. Впрочем, жителей Харьковщины подобные запреты в жару не останавливают.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, основа, разминирование, ракета, розмінування, рсзо;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 15:05;