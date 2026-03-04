З популярної водойми в Харкові дістали залишки ракети РФ (відео)

В Основ’янському районі Харкова виявили залишки снаряда РСЗВ. Сапери ДСНС сьогодні, 4 березня, витягували їх із місцевої водойми.

“4 березня в Основ’янському районі Харкова водолази-сапери ДСНС обстежили акваторію місцевої водойми, де знайшли безпечні залишки від ракети ворожої реактивної системи залпового вогню. Про їх влучання у водойму фахівців ДСНС повідомили місцеві мешканці. Водолази виконували пошукові роботи у крижаній воді в умовах цілковитої темряви. Вони підняли виявлений предмет на поверхню з дотриманням усіх вимог безпеки“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники нагадали, що якщо ви виявите підозрілий предмет, торкатися його самостійно не можна. Необхідно дзвонити в 101 або 102.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області заборонили купання в будь-яких водоймах. Відповідне рішення регулярно пролонгує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Жителів регіону попереджають: враховуючи частоту обстрілів та ймовірні замінування, у воді можуть виявитися вибухонебезпечні предмети. Втім, мешканців Харківщини подібні заборони в спеку не зупиняють.