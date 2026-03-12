По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
В АО «Укрзалізниця» рассказали, что на Харьковщине временно сократили маршруты некоторых пригородных поездов.
Ограничения ввели по соображениям безопасности, отметили железнодорожники.
- Поезд №6173 сегодня будет следовать Сосновка – Харьков-Левада (вместо Золочев – Харьков-Левада)
альтернатива поезд №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс.
- Поезд №6145/6146 будет следовать Харьков-Пасс. — з.п. Сосновка (вместо Харьков-Пасс. — Золочев)
альтернатива поезд Nº6173/6174 Харьков-Левада — Золочев.
- Поезд Nº 6159/6160 будет следовать з.п. Сосновка — Харьков-Пасс. (вместо Золочев – Харьков-Пасс.)
альтернатива поезд №6177 Золочев — Харьков-Пасс.
За обновлениями в движении электричек можно следить на сайте.
