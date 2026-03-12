Live

По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов

Транспорт 07:45   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что на Харьковщине временно сократили маршруты некоторых пригородных поездов. 

Ограничения ввели по соображениям безопасности, отметили железнодорожники.

  • Поезд №6173 сегодня будет следовать Сосновка – Харьков-Левада (вместо Золочев – Харьков-Левада)
    альтернатива поезд №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс.
  • Поезд №6145/6146 будет следовать Харьков-Пасс. — з.п. Сосновка (вместо Харьков-Пасс. — Золочев)
    альтернатива поезд Nº6173/6174 Харьков-Левада — Золочев.
  • Поезд Nº 6159/6160 будет следовать з.п. Сосновка — Харьков-Пасс. (вместо Золочев – Харьков-Пасс.)
    альтернатива поезд №6177 Золочев — Харьков-Пасс.

За обновлениями в движении электричек можно следить на сайте.

Читайте также: Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
