По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что на Харьковщине временно сократили маршруты некоторых пригородных поездов.

Ограничения ввели по соображениям безопасности, отметили железнодорожники.

Поезд №6173 сегодня будет следовать Сосновка – Харьков-Левада (вместо Золочев – Харьков-Левада)

альтернатива поезд №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс.

поезд №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс. Поезд №6145/6146 будет следовать Харьков-Пасс. — з.п. Сосновка (вместо Харьков-Пасс. — Золочев)

альтернатива поезд Nº6173/6174 Харьков-Левада — Золочев.

поезд Nº6173/6174 Харьков-Левада — Золочев. Поезд Nº 6159/6160 будет следовать з.п. Сосновка — Харьков-Пасс. (вместо Золочев – Харьков-Пасс.)

альтернатива поезд №6177 Золочев — Харьков-Пасс.

За обновлениями в движении электричек можно следить на сайте.