З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що на Харківщині тимчасово скоротили маршрути деяких приміських поїздів.

Обмеження запровадили з міркувань безпеки, зазначили залізничники.

Потяг №6173 сьогодні слідуватиме Соснівка – Харків-Левада (замість Золочів – Харків-Левада)

альтернатива поїзд №6159/6160 Золочів – Харків-Пас.

Потяг №6145/6146 слідуватиме Харків-Пас. – з.з. Соснівка (замість Харків-Пас. – Золочів)

альтернатива поїзд Nº6173/6174 Харків-Левада – Золочів.

Потяг №6159/6160 слідуватиме з.п. Соснівка – Харків-Пас. (замість Золочів – Харків-Пас.)

альтернатива поїзд №6177 Золочів – Харків-Пас.

За оновленнями в русі електричок можна стежити на сайті.