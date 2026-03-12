Live

З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів

Транспорт 07:45   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що на Харківщині тимчасово скоротили маршрути деяких приміських поїздів. 

Обмеження запровадили з міркувань безпеки, зазначили залізничники.

  • Потяг №6173 сьогодні слідуватиме Соснівка – Харків-Левада (замість Золочів – Харків-Левада)
    альтернатива поїзд №6159/6160 Золочів – Харків-Пас.
  • Потяг №6145/6146 слідуватиме Харків-Пас. – з.з. Соснівка (замість Харків-Пас. – Золочів)
    альтернатива поїзд Nº6173/6174 Харків-Левада – Золочів.
  • Потяг №6159/6160 слідуватиме з.п. Соснівка – Харків-Пас. (замість Золочів – Харків-Пас.)
    альтернатива поїзд №6177 Золочів – Харків-Пас.

За оновленнями в русі електричок можна стежити на сайті.

Читайте також: Три «прильоти» було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
12.03.2026, 08:10
Сьогодні 12 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 березня 2026: яке свято та день в історії
12.03.2026, 06:00
Три “прильоти” було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
Три “прильоти” було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
12.03.2026, 07:10
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
12.03.2026, 08:20
Трагедія на початку робочого дня, двічі вивезена дитина – підсумки 11 березня
Трагедія на початку робочого дня, двічі вивезена дитина – підсумки 11 березня
11.03.2026, 23:00
Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву
Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву
11.03.2026, 21:03

Новини за темою:

11.03.2026
На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси
10.03.2026
На Харківщині частина електричок не курсують чи змінюють маршрути
05.03.2026
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
03.03.2026
Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця
18.02.2026
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що на Харківщині тимчасово скоротили маршрути деяких приміських поїздів. ".