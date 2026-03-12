З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів
В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що на Харківщині тимчасово скоротили маршрути деяких приміських поїздів.
Обмеження запровадили з міркувань безпеки, зазначили залізничники.
- Потяг №6173 сьогодні слідуватиме Соснівка – Харків-Левада (замість Золочів – Харків-Левада)
альтернатива поїзд №6159/6160 Золочів – Харків-Пас.
- Потяг №6145/6146 слідуватиме Харків-Пас. – з.з. Соснівка (замість Харків-Пас. – Золочів)
альтернатива поїзд Nº6173/6174 Харків-Левада – Золочів.
- Потяг №6159/6160 слідуватиме з.п. Соснівка – Харків-Пас. (замість Золочів – Харків-Пас.)
альтернатива поїзд №6177 Золочів – Харків-Пас.
За оновленнями в русі електричок можна стежити на сайті.
