Live

ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко

Общество 09:43   18.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 18 марта, взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы Харьковской области.

Работы планируют проводить вблизи населенного пункта Бражковка в Изюмском районе. Начало запланировано на 11:00, а завершить их обещают до 12:00. Местных жителей предупреждают, что может быть громко.

Напомним, накануне взрывотехники обезвредили взрывоопасные предметы вблизи населённого пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание длилось с 10:00 до 15:00, отметили в ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 18 марта, взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы Харьковской области.".