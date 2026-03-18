ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 18 марта, взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы Харьковской области.
Работы планируют проводить вблизи населенного пункта Бражковка в Изюмском районе. Начало запланировано на 11:00, а завершить их обещают до 12:00. Местных жителей предупреждают, что может быть громко.
Напомним, накануне взрывотехники обезвредили взрывоопасные предметы вблизи населённого пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание длилось с 10:00 до 15:00, отметили в ХОВА.
Популярно
Новости по теме:
Категории: Общество, Украина; Теги: ГСЧС, разминирование, розмінування, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 09:43;