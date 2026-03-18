ХОВА: взрывотехники сегодня вновь займутся разминированием – будет громко

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 18 марта, взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы Харьковской области.

Работы планируют проводить вблизи населенного пункта Бражковка в Изюмском районе. Начало запланировано на 11:00, а завершить их обещают до 12:00. Местных жителей предупреждают, что может быть громко.

Напомним, накануне взрывотехники обезвредили взрывоопасные предметы вблизи населённого пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание длилось с 10:00 до 15:00, отметили в ХОВА.