ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 18 березня, вибухотехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети Харківської області.
Роботи планують проводити поблизу населеного пункту Бражківка в Ізюмському районі. Початок запланований на 11:00, а завершити їх обіцяють до 12:00. Місцевих жителів попереджають, що може бути гучно.
Нагадаємо, напередодні вибухотехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети поблизу населеного пункту Нова Гусарівка в Ізюмському районі. Планові роботи тривали з 10:00 до 15:00, зазначили у ХОВА.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ГСЧС, розмінування, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 09:43;