ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно

Суспільство 09:43   18.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 18 березня, вибухотехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети Харківської області.

Роботи планують проводити поблизу населеного пункту Бражківка в Ізюмському районі. Початок запланований на 11:00, а завершити їх обіцяють до 12:00. Місцевих жителів попереджають, що може бути гучно.

Нагадаємо, напередодні вибухотехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети поблизу населеного пункту Нова Гусарівка в Ізюмському районі. Планові роботи тривали з 10:00 до 15:00, зазначили у ХОВА.

Читайте також: Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі

Популярно
ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно
ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно
18.03.2026, 09:43
Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі
Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі
18.03.2026, 08:55
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
18.03.2026, 08:26
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
18.03.2026, 07:15
Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині
Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині
18.03.2026, 08:13

Новини за темою:

18.03.2026
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
17.03.2026
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні
16.03.2026
Палії сухостою “прокинулись” на Харківщині: скільки було пожеж за тиждень
16.03.2026
За добу рятувальники загасили 30 пожеж в екосистемах Харківщини
13.03.2026
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові


