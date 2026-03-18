ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно

У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 18 березня, вибухотехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети Харківської області.

Роботи планують проводити поблизу населеного пункту Бражківка в Ізюмському районі. Початок запланований на 11:00, а завершити їх обіцяють до 12:00. Місцевих жителів попереджають, що може бути гучно.

Нагадаємо, напередодні вибухотехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети поблизу населеного пункту Нова Гусарівка в Ізюмському районі. Планові роботи тривали з 10:00 до 15:00, зазначили у ХОВА.