Военный признавал партнера через суд; Терехов показал доходы – итоги 20 марта

Общество 23:05   20.03.2026
Оксана Якушко
Военный признавал партнера через суд; Терехов показал доходы – итоги 20 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 марта.

Суд в Харькове решал, признать ли военного и его партнера семьей

Семейное дело послужило поводом для акций протеста в Харькове. В суд обратился военный Дмитрий Лясковецкий. Он просил признать членом семьи своего партнера – Евгения Донца. Дмитрий объяснил: речь не об однополом браке, а о признании фактических отношений. Ведь как военнослужащий у него много рисков, и юридическое признание Евгения членом семьи важно. Например, если Дмитрий попадет в больницу, право посещать его имеют только близкие родственники. Соответственно Евгений не сможет даже зайти. Мужчины объясняют: об их отношениях знает все окружение, в том числе военное командование. Дискриминационных действий в армии по отношению к Дмитрию нет. Но у стен суда собрались противники чужих отношений. Группа юношей в балаклавах рекомендовалась как представители украинских националистов. Причину собрания объяснили так: «Мы не поддерживаем однополые браки. Мы за традиционную семью». Часть участников протеста с виду могли быть несовершеннолетними. Так ли это, будет разбираться полиция. Информацию о случившемся зарегистрировали в установленном порядке, сообщил отдел коммуникации ГУНП. Судья Индустриального райсуда Харькова Виктор Черняк в признании совместного проживания семьей Дмитрия и Евгения отказал. Мужчины заявили: будут оспаривать это решение.

Около 3 млрд грн на подготовку к зиме получит Харьковщина

Около 3 млрд грн получит из госбюджета Харьковская область на подготовку к зиме. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что деньги пойдут на защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры. В частности, в сферах энергетики, тепло- и водоснабжения. В целом регионам правительство выделило более 12 млрд грн.

Терехов показал доходы

Мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию на доходы. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр сохраняет наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги.

По Чугуеву ударил «шахед»

Утром по Чугуеву ударил российский «шахед». Глава города Галина Минаева сообщила: полностью разрушено частное домовладение. Один человек ранен, другой получил острую реакцию на стресс.

Избивший учителя эксработник ТЦК пытался обжаловать приговор суда

Избивший учителя в Харькове эксработник ТЦК Владимир Воловик пытался обжаловать приговор суда. Ранее его признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы на три года. Также суд принял взыскание 150 тыс. грн. морального вреда. Харьковский апелляционный суд жалобу Воловика не удовлетворил. Приговор вступил в силу, сообщила «Объективу» адвокат потерпевшего Юрия Федя Юлия Палагина. Она отметила, что никаких средств потерпевшему бывший тецекашник не возместил и даже не пытался связаться с ним, чтобы извиниться.

Автор: Оксана Якушко
