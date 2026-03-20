Воїн визнавав партнера у суді; Терехов показав доходи – підсумки 20 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 березня.

<br />

Сімейна справа стала приводом для акцій протесту в Харкові. До суду звернувся військовий Дмитро Лясковецький. Він просив визнати членом сім’ї свого партнера – Євгенія Донця. Дмитро пояснив: мова не про одностатевий шлюб, лише про визнання фактичних відносин. Адже як військовослужбовець він має багато ризиків, і юридичне визнання Євгенія членом сім’ї є важливим. Наприклад, у випадку якщо Дмитро потрапить до лікарні, право відвідувати його мають лише близькі родичі. Відповідно, Євгеній не зможе навіть зайти. Чоловіки пояснюють: про їхні стосунки знає все оточення, в тому числі військове командування. Дискримінаційних дій в армії щодо Дмитра немає. Але під стінами суду зібралися противники чужих стосунків. Група хлопців у балаклавах рекомендувалася як представники українських націоналістів. Причину зібрання пояснили так: «Ми не підтримуємо одностатеві шлюби. Ми за традиційну родину». Частина учасників протесту на вигляд могли бути неповнолітніми. Чи це так, розбиратиметься поліція. Інформацію про подію зареєстрували у встановленому порядку, повідомив відділ комунікації ГУНП. Суддя Індустріального райсуду Харкова Віктор Черняк у визнанні спільного проживання сім’єю Дмитра та Євгенія відмовив. Чоловіки заявили: будуть оскаржувати це рішення.

Майже 3 млрд грн отримає з держбюджету Харківська область на підготовку до зими. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив, що кошти підуть на захист та відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема у сферах енергетики, тепло- та водопостачання. Загалом регіонам Уряд виділив понад 12 млрд грн.

Мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери.

Зранку по Чугуєву вдарив російський «шахед». Голова міста Галина Мінаєва повідомила: повністю зруйноване приватне домоволодіння. Одна людина поранена, інша отримала гостру реакцію на стрес.

Експрацівник ТЦК Володимир Воловик, який побив учителя в Харкові, намагався оскаржити вирок суду. Раніше його визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки. Також суд ухвалив стягнення 150 тис. грн моральної шкоди. Харківський апеляційний суд скаргу Воловика не задовільнив. Вирок набув чинності, повідомила «Об’єктиву» адвокатка потерпілого Юрія Федяя Юлія Палагіна. Вона відзначила, що жодних коштів потерпілому колишній тецекашник не відшкодував і навіть не намагався зв’язатися з ним, аби вибачитися.

