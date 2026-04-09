Бесплатные экскурсии, лекции и квесты предлагает Харьковский зоопарк

Общество 18:52   09.04.2026
Елена Нагорная
Обзорные и тематические экскурсии для организованных групп будут проводить в Харьковском зоопарке с апреля по июнь. Также в этот период возможны выездные мероприятия на безопасных площадках.

К экскурсии по желанию можно добавить наблюдение за кормлением животных, осмотр музейных экспонатов или знакомство с мелкими животными, отмечают в Facebook зоопарка.

Выездная группа зоопарка по заявке может провести мероприятие в безопасном пространстве — продемонстрировать музейные экспонаты или мелких животных. Это может быть подземная школа, метрошкола, укрытие (заказчик должен предварительно получить согласование от администрации безопасного пространства).

Темы выездных лекций:
• «Домашние и сельскохозяйственные животные» (для дошкольников)
• «Животные защищаются» (для 1–4 и 5–7 классов)
• «Натуральный продукт: что из чего делается» (для 1–4 и 5–7 классов)
• «Морские животные» (для 1–4 и 5–7 классов)
• «Чем мы отличаемся?» (для 8–9 классов)

«Также возможен подбор экспонатов по другим темам в соответствии со школьной программой младшей, средней и старшей школы — по предварительному согласованию с культурно-просветительским отделом зоопарка», — также говорится в публикации.

Еще один выездной формат — командные квесты (участники по очереди проходят несколько локаций и на каждой выполняют задания по биологии, географии и природоведению).

В зоопарке отмечают, что все эти мероприятия — бесплатные. Для бронирования необходимо обратиться по электронной почте: kharkivzooedu@gmail.com, но не позднее, чем за неделю до желаемой даты.

