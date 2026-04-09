Безкоштовні екскурсії, лекції та квести пропонує Харківський зоопарк
Оглядові та тематичні екскурсії для організованих груп проводитимуть у Харківському зоопарку у квітні-червні. Також у цей період можливі виїзні заходи на безпечних майданчиках.
До екскурсії за бажанням можна додати спостереження за годівлею тварин, огляд музейних експонатів або знайомство з дрібними тваринами, зазначають у фейсбуці зоопарку.
Виїзна група зоопарку за заявкою може провести захід у безпечному просторі – продемонструвати музейні експонати або ж дрібних тварин. Це може бути підземна школа, метрошкола, укриття (замовник має попередньо отримати погодження від адміністрації безпечного простору).
Теми виїзних лекцій:
- «Домашні та свійські тварини» (для дошкільнят)
- «Тварини захищаються» (для 1–4 та 5–7 класів)
- «Натурпродукт: що з чого робиться» (для 1–4 та 5–7 класів)
- «Морські тварини» (для 1–4 та 5–7 класів)
- «Чим ми відрізняємося?» (для 8–9 класів)
“Також можливий добір експонатів за іншими темами відповідно до шкільної програми молодшої, середньої та старшої школи — за попереднім узгодженням із культурно-просвітницьким відділом зоопарку”, – також йдеться у публікації.
Ще один виїзний формат – командні квести (учасники по черзі проходять кілька локацій і на кожній виконують завдання з біології, географії та природознавства).
У зоопарку підкреслюють, що всі ці заходи – безоплатні. Для замовлення слід звернутися на електронну пошту: kharkivzooedu@gmail.com, але не пізніше, ніж за тиждень до бажаної дати.
Читайте також: Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 18:52;