Безкоштовні екскурсії, лекції та квести пропонує Харківський зоопарк

Оглядові та тематичні екскурсії для організованих груп проводитимуть у Харківському зоопарку у квітні-червні. Також у цей період можливі виїзні заходи на безпечних майданчиках.

До екскурсії за бажанням можна додати спостереження за годівлею тварин, огляд музейних експонатів або знайомство з дрібними тваринами, зазначають у фейсбуці зоопарку.

Виїзна група зоопарку за заявкою може провести захід у безпечному просторі – продемонструвати музейні експонати або ж дрібних тварин. Це може бути підземна школа, метрошкола, укриття (замовник має попередньо отримати погодження від адміністрації безпечного простору).

Теми виїзних лекцій:

«Домашні та свійські тварини» (для дошкільнят)

«Тварини захищаються» (для 1–4 та 5–7 класів)

«Натурпродукт: що з чого робиться» (для 1–4 та 5–7 класів)

«Морські тварини» (для 1–4 та 5–7 класів)

«Чим ми відрізняємося?» (для 8–9 класів)

“Також можливий добір експонатів за іншими темами відповідно до шкільної програми молодшої, середньої та старшої школи — за попереднім узгодженням із культурно-просвітницьким відділом зоопарку”, – також йдеться у публікації.

Ще один виїзний формат – командні квести (учасники по черзі проходять кілька локацій і на кожній виконують завдання з біології, географії та природознавства).

У зоопарку підкреслюють, що всі ці заходи – безоплатні. Для замовлення слід звернутися на електронну пошту: kharkivzooedu@gmail.com, але не пізніше, ніж за тиждень до бажаної дати.