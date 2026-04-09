Безкоштовні екскурсії, лекції та квести пропонує Харківський зоопарк

Суспільство 18:52   09.04.2026
Олена Нагорна
Оглядові та тематичні екскурсії для організованих груп проводитимуть у Харківському зоопарку у квітні-червні. Також у цей період можливі виїзні заходи на безпечних майданчиках.

До екскурсії за бажанням можна додати спостереження за годівлею тварин, огляд музейних експонатів або знайомство з дрібними тваринами, зазначають у фейсбуці зоопарку.

Виїзна група зоопарку за заявкою може провести захід у безпечному просторі – продемонструвати музейні експонати або ж дрібних тварин. Це може бути підземна школа, метрошкола, укриття (замовник має попередньо отримати погодження від адміністрації безпечного простору). 

Теми виїзних лекцій:

  • «Домашні та свійські тварини» (для дошкільнят)
  • «Тварини захищаються» (для 1–4 та 5–7 класів)
  • «Натурпродукт: що з чого робиться» (для 1–4 та 5–7 класів)
  • «Морські тварини» (для 1–4 та 5–7 класів)
  • «Чим ми відрізняємося?» (для 8–9 класів)

“Також можливий добір експонатів за іншими темами відповідно до шкільної програми молодшої, середньої та старшої школи — за попереднім узгодженням із культурно-просвітницьким відділом зоопарку”, – також йдеться у публікації. 

Ще один виїзний формат – командні квести (учасники по черзі проходять кілька локацій і на кожній виконують завдання з біології, географії та природознавства).

У зоопарку підкреслюють, що всі ці заходи – безоплатні. Для замовлення слід звернутися на електронну пошту: kharkivzooedu@gmail.com, але не пізніше, ніж за тиждень до бажаної дати.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядові та тематичні екскурсії для організованих груп проводитимуть у Харківському зоопарку у квітні-червні.".