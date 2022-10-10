Российский официоз признает, что дед требует к себе внимания — Казанский
Потрясающе конечно. Российский официоз признает, что @нутый дед бомбит мирных людей просто потому, что требует к себе внимания. И радуется, что у деда получилось попасть в телевизор.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Казанский, Путин; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:18;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский официоз признает, что дед требует к себе внимания — Казанский".