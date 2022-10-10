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Российский официоз признает, что дед требует к себе внимания — Казанский

Мир 17:18   10.10.2022
Денис Казанский
журналист
Российский официоз признает, что дед требует к себе внимания — Казанский

Потрясающе конечно. Российский официоз признает, что @нутый дед бомбит мирных людей просто потому, что требует к себе внимания. И радуется, что у деда получилось попасть в телевизор.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;
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Автор: Денис Казанский, журналист, блоггер

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:18;

  • Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский официоз признает, что дед требует к себе внимания — Казанский".