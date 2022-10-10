Російський офіціоз визнає, що дід вимагає до себе уваги – Казанський
Приголомшливо звичайно. Російський офіціоз визнає, що @нутий дід бомбить мирних людей просто тому, що вимагає до себе уваги. І радіє, що діду вдалося потрапити в телевізор.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Казанский, путін; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:18;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський офіціоз визнає, що дід вимагає до себе уваги – Казанський".