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Російський офіціоз визнає, що дід вимагає до себе уваги – Казанський

Політика 17:18   10.10.2022
Денис Казанський
журналіст
Російський офіціоз визнає, що дід вимагає до себе уваги – Казанський

Приголомшливо звичайно. Російський офіціоз визнає, що @нутий дід бомбить мирних людей просто тому, що вимагає до себе уваги. І радіє, що діду вдалося потрапити в телевізор.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;
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Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:18;

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