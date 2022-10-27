Геращенко перечислил признаки путинского «очищения»
Превращение страны в фашистскую, трусливая война против соседей, преследование инакомыслящих, могилизация всех, кто попадется под руку. Все это, видимо, составляющие «очищения».
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:13;
Корреспондент Антон Геращенко, советник министра МВД Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Превращение страны в фашистскую, трусливая война против соседей, преследование инакомыслящих, могилизация всех, кто попадется под руку. Все это, видимо, составляющие «очищения».".