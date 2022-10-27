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Геращенко перечислил признаки путинского «очищения»

Мир 18:13   27.10.2022
Антон Геращенко
советник министра МВД Украины
Геращенко перечислил признаки путинского «очищения»

Превращение страны в фашистскую, трусливая война против соседей, преследование инакомыслящих, могилизация всех, кто попадется под руку. Все это, видимо, составляющие «очищения».

Автор: Антон Геращенко, советник министра МВД Украины

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:13;

    • Корреспондент Антон Геращенко, советник министра МВД Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Превращение страны в фашистскую, трусливая война против соседей, преследование инакомыслящих, могилизация всех, кто попадется под руку. Все это, видимо, составляющие «очищения».".