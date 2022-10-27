Геращенко перерахував ознаки путінського “очищення”
Перетворення країни на фашистську, боягузлива війна проти сусідів, переслідування інакодумців, могилізація всіх, хто попадеться під руку. Усе це, мабуть, складові “очищення”.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:13;
Кореспондент Антон Геращенко, радник міністра МВС України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перетворення країни на фашистську, боягузлива війна проти сусідів, переслідування інакодумців, могилізація всіх, хто попадеться під руку. Усе це, мабуть, складові…".