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Геращенко перерахував ознаки путінського “очищення”

Політика 18:13   27.10.2022
Антон Геращенко
радник міністра МВС України
Геращенко перерахував ознаки путінського “очищення”

Перетворення країни на фашистську, боягузлива війна проти сусідів, переслідування інакодумців, могилізація всіх, хто попадеться під руку. Усе це, мабуть, складові “очищення”.

Автор: Антон Геращенко, радник міністра МВС України

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:13;

    • Кореспондент Антон Геращенко, радник міністра МВС України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перетворення країни на фашистську, боягузлива війна проти сусідів, переслідування інакодумців, могилізація всіх, хто попадеться під руку. Усе це, мабуть, складові…".