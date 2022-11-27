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Россия — опасный вирус, который нужно победить — Фурса

Мир 22:35   27.11.2022
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Россия — опасный вирус, который нужно победить — Фурса

Я отношусь к текущей ситуации в Киеве и в других городах (когда нет света и связи, когда не сходишь в туалет, потому что нет воды, а зима грозит быть не только темной, но и холодной) как к болезни. К временной проблеме, которую нужно претерпеть. И так же отношусь к России — как к опасному вирусу. Который нужно победить. И от которого нельзя поправиться за один день.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 22:35;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я отношусь к текущей ситуации в Киеве и в других городах (когда нет света и связи, когда не сходишь в…".