Россия — опасный вирус, который нужно победить — Фурса

Я отношусь к текущей ситуации в Киеве и в других городах (когда нет света и связи, когда не сходишь в туалет, потому что нет воды, а зима грозит быть не только темной, но и холодной) как к болезни. К временной проблеме, которую нужно претерпеть. И так же отношусь к России — как к опасному вирусу. Который нужно победить. И от которого нельзя поправиться за один день.