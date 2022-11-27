Росія – небезпечний вірус, який треба перемогти – Фурса

Я ставлюся до поточної ситуації в Києві та інших містах (коли немає світла та зв’язку, коли не сходиш у туалет, бо немає води, а зима загрожує бути не лише темною, а й холодною) як до хвороби. До тимчасової проблеми, яку треба перетерпіти. І так само ставлюся до Росії – як до небезпечного вірусу. Який треба перемогти. І від якого не можна одужати за один день.