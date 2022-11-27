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Росія – небезпечний вірус, який треба перемогти – Фурса

Політика 22:35   27.11.2022
Сергій Фурса
инвестиційний банкір
Росія – небезпечний вірус, який треба перемогти – Фурса

Я ставлюся до поточної ситуації в Києві та інших містах (коли немає світла та зв’язку, коли не сходиш у туалет, бо немає води, а зима загрожує бути не лише темною, а й холодною) як до хвороби. До тимчасової проблеми, яку треба перетерпіти. І так само ставлюся до Росії – як до небезпечного вірусу. Який треба перемогти. І від якого не можна одужати за один день.

Автор: Сергій Фурса, инвестиційний банкір

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 22:35;

    • Кореспондент Сергій Фурса, инвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я ставлюся до поточної ситуації в Києві та інших містах (коли немає світла та зв’язку, коли не сходиш у туалет,…".