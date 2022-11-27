Росія – небезпечний вірус, який треба перемогти – Фурса
Я ставлюся до поточної ситуації в Києві та інших містах (коли немає світла та зв’язку, коли не сходиш у туалет, бо немає води, а зима загрожує бути не лише темною, а й холодною) як до хвороби. До тимчасової проблеми, яку треба перетерпіти. І так само ставлюся до Росії – як до небезпечного вірусу. Який треба перемогти. І від якого не можна одужати за один день.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росія – небезпечний вірус, який треба перемогти – Фурса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 22:35;
Кореспондент Сергій Фурса, инвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я ставлюся до поточної ситуації в Києві та інших містах (коли немає світла та зв’язку, коли не сходиш у туалет,…".