Арестович прогнозирует «окно возможностей» украинского контрнаступления к лету

Планы Путина хорошо известны, и Запад помогает нам поставить на них жирный крест… Какое-то время мы будем вынуждены снова сидеть в обороне, но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом.