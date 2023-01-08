Арестович прогнозирует «окно возможностей» украинского контрнаступления к лету
Планы Путина хорошо известны, и Запад помогает нам поставить на них жирный крест… Какое-то время мы будем вынуждены снова сидеть в обороне, но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 11:38;
Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Планы Путина хорошо известны, и Запад помогает нам поставить на них жирный крест… Какое-то время мы будем вынуждены снова сидеть…".