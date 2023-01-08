Арестович прогнозує “вікно можливостей” українського контрнаступу до літа

Плани Путіна добре відомі, і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест… Якийсь час ми будемо змушені знову сидіти в обороні, але приблизно з травня до липня відриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для противника дитячим садом.