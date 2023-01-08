Арестович прогнозує “вікно можливостей” українського контрнаступу до літа
Плани Путіна добре відомі, і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест… Якийсь час ми будемо змушені знову сидіти в обороні, але приблизно з травня до липня відриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для противника дитячим садом.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Арестович прогнозує “вікно можливостей” українського контрнаступу до літа»; з категорії Сказано на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:38;
Кореспондент Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Плани Путіна добре відомі, і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест… Якийсь час ми будемо змушені знову сидіти…".