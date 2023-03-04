РФ будет нестабильной длительное время — президент Чехии Петр Павел
Фото: Александр Брамский/Суспільне
Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, что РФ будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 08:33;
Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на…".