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РФ будет нестабильной длительное время — президент Чехии Петр Павел

Мир 08:33   04.03.2023
Петр Павел
президент Чехии
РФ будет нестабильной длительное время — президент Чехии Петр Павел Фото: Александр Брамский/Суспільне

Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, что РФ будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе.

Автор: Петр Павел, президент Чехии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на…".