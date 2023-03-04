РФ будет нестабильной длительное время — президент Чехии Петр Павел

Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, что РФ будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе.