РФ буде нестабільною тривалий час – президент Чехии Петр Павел
Фото: Олександр Брамський/Суспільне
Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна. Важко вгадати, однак вважаю, РФ буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 08:33;
Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш…".