Live
  • Субота 04.03.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🔴

РФ буде нестабільною тривалий час – президент Чехии Петр Павел

Політика 08:33   04.03.2023
Петр Павел
президент Чехії
РФ буде нестабільною тривалий час – президент Чехии Петр Павел Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна. Важко вгадати, однак вважаю, РФ буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві.

Автор: Петр Павел, президент Чехії

Новини за темою:

07:24
Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку
07:08
На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб
06:00
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
07:47
РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW
07:20
Ракетні удари та бойовий БПЛА: Генштаб повідомив про добу на Харківщині

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ буде нестабільною тривалий час – президент Чехии Петр Павел»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 08:33;

    • Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш…".