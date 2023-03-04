Жителей Харькова российские нелюди ненавидят больше львовян — Казанский
Жителей Харькова, Мариуполя, подконтрольного Украине Донбасса российские нелюди ненавидят больше львовян и закарпатцев. Реально многие из «российских освободителей» так и думают, и абсолютно искренне радуются, когда ракеты сносят жилые дома в Харькове, Запорожье и Днепре. Все это осознанная политика геноцида. Нет никакой «защиты русскоязычного населения». Для них это русскоязычное население Украины — и есть главные враги.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жителей Харькова российские нелюди ненавидят больше львовян — Казанский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 10:38;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова, Мариуполя, подконтрольного Украине Донбасса российские нелюди ненавидят больше львовян и закарпатцев. Реально многие из «российских освободителей» так и…".