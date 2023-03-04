Жителей Харькова российские нелюди ненавидят больше львовян — Казанский

Жителей Харькова, Мариуполя, подконтрольного Украине Донбасса российские нелюди ненавидят больше львовян и закарпатцев. Реально многие из «российских освободителей» так и думают, и абсолютно искренне радуются, когда ракеты сносят жилые дома в Харькове, Запорожье и Днепре. Все это осознанная политика геноцида. Нет никакой «защиты русскоязычного населения». Для них это русскоязычное население Украины — и есть главные враги.