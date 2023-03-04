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Жителей Харькова российские нелюди ненавидят больше львовян — Казанский

Мир 10:38   04.03.2023
Денис Казанский
журналист
Жителей Харькова российские нелюди ненавидят больше львовян — Казанский

Жителей Харькова, Мариуполя, подконтрольного Украине Донбасса российские нелюди ненавидят больше львовян и закарпатцев. Реально многие из «российских освободителей» так и думают, и абсолютно искренне радуются, когда ракеты сносят жилые дома в Харькове, Запорожье и Днепре. Все это осознанная политика геноцида. Нет никакой «защиты русскоязычного населения». Для них это русскоязычное население Украины — и есть главные враги.

Автор: Денис Казанский, журналист, блогер

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Денис Казанский, журналист, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова, Мариуполя, подконтрольного Украине Донбасса российские нелюди ненавидят больше львовян и закарпатцев. Реально многие из «российских освободителей» так и…".