Жителів Харкова російські нелюди ненавидять більше за львів’ян – Казанський
Жителів Харкова, Маріуполя, підконтрольного Україні Донбасу, російські нелюди ненавидять більше за львів’ян та закарпатців. Реально багато хто з “російських визволителів” так і думає, і абсолютно щиро радіють, коли ракети зносять житлові будинки в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Усе це усвідомлена політика геноциду. Немає жодного “захисту російськомовного населення”. Для них це російськомовне населення України – і є головні вороги.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 10:38;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Харкова, Маріуполя, підконтрольного Україні Донбасу, російські нелюди ненавидять більше за львів’ян та закарпатців. Реально багато хто з “російських визволителів”…".