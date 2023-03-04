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Жителів Харкова російські нелюди ненавидять більше за львів’ян – Казанський

Події 10:38   04.03.2023
Денис Казанський
журналіст
Жителів Харкова російські нелюди ненавидять більше за львів’ян – Казанський

Жителів Харкова, Маріуполя, підконтрольного Україні Донбасу, російські нелюди ненавидять більше за львів’ян та закарпатців. Реально багато хто з “російських визволителів” так і думає, і абсолютно щиро радіють, коли ракети зносять житлові будинки в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Усе це усвідомлена політика геноциду. Немає жодного “захисту російськомовного населення”. Для них це російськомовне населення України – і є головні вороги.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Харкова, Маріуполя, підконтрольного Україні Донбасу, російські нелюди ненавидять більше за львів’ян та закарпатців. Реально багато хто з “російських визволителів”…".