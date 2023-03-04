Жителів Харкова російські нелюди ненавидять більше за львів’ян – Казанський

Жителів Харкова, Маріуполя, підконтрольного Україні Донбасу, російські нелюди ненавидять більше за львів’ян та закарпатців. Реально багато хто з “російських визволителів” так і думає, і абсолютно щиро радіють, коли ракети зносять житлові будинки в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Усе це усвідомлена політика геноциду. Немає жодного “захисту російськомовного населення”. Для них це російськомовне населення України – і є головні вороги.