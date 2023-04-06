Экс-посол Украины в Германии Мельник рассказал, почему провалился «Минск»
Фото: Укринформ
Почему провалился Минск? Почему потерпел крушение Нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:58;
Корреспондент Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему провалился Минск? Почему потерпел крушение Нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в…".