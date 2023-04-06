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Экс-посол Украины в Германии Мельник рассказал, почему провалился «Минск»

Мир 11:58   06.04.2023
Андрей Мельник
экс-посол Украины в Германии
Экс-посол Украины в Германии Мельник рассказал, почему провалился «Минск» Фото: Укринформ

Почему провалился Минск? Почему потерпел крушение Нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений.

Автор: Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему провалился Минск? Почему потерпел крушение Нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в…".