Експосол України в Німеччині Мельник розповів, чому провалився “Мінськ”
Чому провалився Мінськ? Чому зазнав краху Нормандський формат? Причин було багато, але одна з головних, на моє переконання, полягала в тому, що Німеччина так і не спромоглася стати, за словами Бісмарка, “чесним маклером”. Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 11:58;
Кореспондент Андрій Мельник, експосол України в Німеччині у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому провалився Мінськ? Чому зазнав краху Нормандський формат? Причин було багато, але одна з головних, на моє переконання, полягала в…".