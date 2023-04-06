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Експосол України в Німеччині Мельник розповів, чому провалився “Мінськ”

Політика 11:58   06.04.2023
Андрій Мельник
експосол України в Німеччині
Експосол України в Німеччині Мельник розповів, чому провалився “Мінськ”

Чому провалився Мінськ? Чому зазнав краху Нормандський формат? Причин було багато, але одна з головних, на моє переконання, полягала в тому, що Німеччина так і не спромоглася стати, за словами Бісмарка, “чесним маклером”. Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин.

Автор: Андрій Мельник, експосол України в Німеччині

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Андрій Мельник, експосол України в Німеччині у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому провалився Мінськ? Чому зазнав краху Нормандський формат? Причин було багато, але одна з головних, на моє переконання, полягала в…".