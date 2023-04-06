Експосол України в Німеччині Мельник розповів, чому провалився “Мінськ”

Чому провалився Мінськ? Чому зазнав краху Нормандський формат? Причин було багато, але одна з головних, на моє переконання, полягала в тому, що Німеччина так і не спромоглася стати, за словами Бісмарка, “чесним маклером”. Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин.