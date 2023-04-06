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В «инсайдах» по Бахмуту ни разу не проскочила правдивая информация — Маляр

Происшествия 11:41   06.04.2023
Анна Маляр
заместитель министра обороны Украины
В «инсайдах» по Бахмуту ни разу не проскочила правдивая информация — Маляр

Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, очень радует одно — утечки информации у нас нет. Ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.

Автор: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины

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В «инсайдах» по Бахмуту ни разу не проскочила правдивая информация — Маляр
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план…".