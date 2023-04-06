В «инсайдах» по Бахмуту ни разу не проскочила правдивая информация — Маляр

Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, очень радует одно — утечки информации у нас нет. Ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.