В «инсайдах» по Бахмуту ни разу не проскочила правдивая информация — Маляр
Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, очень радует одно — утечки информации у нас нет. Ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:41;
Корреспондент Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда мониторю инфо вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план…".