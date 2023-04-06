В “інсайдах” щодо Бахмута ані разу не проскочила правдива інформація – Маляр

Коли моніторю інфо вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне – витоку інформації в нас немає. Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності.