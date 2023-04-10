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Очень хочется услышать такие же новости, как о Харьковщине — финский журналист

Мир 11:36   10.04.2023
Матти Посио
гендиректор медиахолдинга Lännen Media
Очень хочется услышать такие же новости, как о Харьковщине — финский журналист

Украину и Финляндию объединяет то, что мы знаем Россию гораздо лучше, чем Россия нас знает. Сейчас все живем в ожидании новостей, чтобы ситуация на военном поле изменилась и наконец-то сдвинулась вперед. Очень хочется услышать такие же новости, как это было о Херсоне и Харьковской области.

Автор: Матти Посио, гендиректор медиахолдинга Lännen Media

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  • Категории: Мир, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Матти Посио, гендиректор медиахолдинга Lännen Media в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украину и Финляндию объединяет то, что мы знаем Россию гораздо лучше, чем Россия нас знает. Сейчас все живем в ожидании…".