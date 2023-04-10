Очень хочется услышать такие же новости, как о Харьковщине — финский журналист

Украину и Финляндию объединяет то, что мы знаем Россию гораздо лучше, чем Россия нас знает. Сейчас все живем в ожидании новостей, чтобы ситуация на военном поле изменилась и наконец-то сдвинулась вперед. Очень хочется услышать такие же новости, как это было о Херсоне и Харьковской области.