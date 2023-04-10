Очень хочется услышать такие же новости, как о Харьковщине — финский журналист
Украину и Финляндию объединяет то, что мы знаем Россию гораздо лучше, чем Россия нас знает. Сейчас все живем в ожидании новостей, чтобы ситуация на военном поле изменилась и наконец-то сдвинулась вперед. Очень хочется услышать такие же новости, как это было о Херсоне и Харьковской области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Очень хочется услышать такие же новости, как о Харьковщине — финский журналист»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:36;
Корреспондент Матти Посио, гендиректор медиахолдинга Lännen Media в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украину и Финляндию объединяет то, что мы знаем Россию гораздо лучше, чем Россия нас знает. Сейчас все живем в ожидании…".