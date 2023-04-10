Дуже хочеться почути такі ж новини, як про Харківщину – фінський журналіст

Україну та Фінляндію об’єднує те, що ми знаємо Росію набагато краще, ніж Росія знає нас. Зараз всі живемо в очікуванні новин, щоб ситуація на військовому полі змінилася і нарешті зрушила вперед. Дуже хочеться почути такі саме новини, як це було про Херсон та Харківську область.