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Дуже хочеться почути такі ж новини, як про Харківщину – фінський журналіст

Світ 11:36   10.04.2023
Матті Посіо
гендиректор медіахолдингу Lännen Media
Дуже хочеться почути такі ж новини, як про Харківщину – фінський журналіст

Україну та Фінляндію об’єднує те, що ми знаємо Росію набагато краще, ніж Росія знає нас. Зараз всі живемо в очікуванні новин, щоб ситуація на військовому полі змінилася і нарешті зрушила вперед. Дуже хочеться почути такі саме новини, як це було про Херсон та Харківську область.

Автор: Матті Посіо, гендиректор медіахолдингу Lännen Media

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Матті Посіо, гендиректор медіахолдингу Lännen Media у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україну та Фінляндію об’єднує те, що ми знаємо Росію набагато краще, ніж Росія знає нас. Зараз всі живемо в очікуванні…".