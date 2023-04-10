Дуже хочеться почути такі ж новини, як про Харківщину – фінський журналіст
Україну та Фінляндію об’єднує те, що ми знаємо Росію набагато краще, ніж Росія знає нас. Зараз всі живемо в очікуванні новин, щоб ситуація на військовому полі змінилася і нарешті зрушила вперед. Дуже хочеться почути такі саме новини, як це було про Херсон та Харківську область.
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Ви читали новину: «Дуже хочеться почути такі ж новини, як про Харківщину – фінський журналіст»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 11:36;
Кореспондент Матті Посіо, гендиректор медіахолдингу Lännen Media у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україну та Фінляндію об’єднує те, що ми знаємо Росію набагато краще, ніж Росія знає нас. Зараз всі живемо в очікуванні…".