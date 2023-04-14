Американцы, россияне и китайцы пытаются «слушать» всех — политолог

Некоторые драматизируют факт «прослушивания» американцами украинского Президента. Но любой человек, компетентный в вопросах международной политики, прекрасно понимает, что американцы (так же как россияне и китайцы) пытаются слушать всех влиятельных государственных деятелей – и потенциальных противников, и союзников, и тех, кто маневрирует между разными лагерями. Тем более это делают в условиях войны.