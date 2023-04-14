Американцы, россияне и китайцы пытаются «слушать» всех — политолог
Некоторые драматизируют факт «прослушивания» американцами украинского Президента. Но любой человек, компетентный в вопросах международной политики, прекрасно понимает, что американцы (так же как россияне и китайцы) пытаются слушать всех влиятельных государственных деятелей – и потенциальных противников, и союзников, и тех, кто маневрирует между разными лагерями. Тем более это делают в условиях войны.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:09;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторые драматизируют факт «прослушивания» американцами украинского Президента. Но любой человек, компетентный в вопросах международной политики, прекрасно понимает, что американцы (так…".