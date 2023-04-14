Американці, росіяни та китайці намагаються “слухати” всіх – політолог
Дехто драматизує факт “прослуховування” американцями українського Президента. Але будь-яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що американці (також як росіяни і китайці) намагаються слухати всіх впливових державних діячів – і потенційних противників, і союзників, і тих, хто маневрує між різними таборами. Тим більше, це роблять в умовах війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:09;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дехто драматизує факт “прослуховування” американцями українського Президента. Але будь-яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що…".