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Американці, росіяни та китайці намагаються “слухати” всіх – політолог

Політика 12:09   14.04.2023
Володимир Фесенко
політолог
Американці, росіяни та китайці намагаються “слухати” всіх – політолог

Дехто драматизує факт “прослуховування” американцями українського Президента. Але будь-яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що американці (також як росіяни і китайці) намагаються слухати всіх впливових державних діячів – і потенційних противників, і союзників, і тих, хто маневрує між різними таборами. Тим більше, це роблять в умовах війни.

Автор: Володимир Фесенко, політолог

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дехто драматизує факт “прослуховування” американцями українського Президента. Але будь-яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що…".