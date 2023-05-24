Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал — Волкер
Существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые «красные линии», чтобы не провоцировать Путина. Я думаю, это абсолютно неправильно. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Он не ждет, пока мы будем действовать. Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:46;
Корреспондент Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые «красные линии», чтобы не провоцировать Путина. Я думаю, это абсолютно неправильно.…".