Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал — Волкер

Существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые «красные линии», чтобы не провоцировать Путина. Я думаю, это абсолютно неправильно. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Он не ждет, пока мы будем действовать. Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить.