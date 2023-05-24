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Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал — Волкер

Мир 11:46   24.05.2023
Курт Волкер
бывший спецпредставитель США в Украине
Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал — Волкер

Существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые «красные линии», чтобы не провоцировать Путина. Я думаю, это абсолютно неправильно. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Он не ждет, пока мы будем действовать. Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить.

Автор: Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые «красные линии», чтобы не провоцировать Путина. Я думаю, это абсолютно неправильно.…".