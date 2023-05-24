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Якби Путін був здатний на щось більше, він би це вже робив – Волкер

Політика 11:46   24.05.2023
Курт Волкер
колишній спецпредставник США в Україні
Якби Путін був здатний на щось більше, він би це вже робив – Волкер

Існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих “червоних ліній”, щоб не провокувати Путіна. Я думаю, що це абсолютно неправильно. Якби Путін був здатний на щось більше, він би вже це робив. Він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну, і його треба за будь-яку ціну зупинити.

Автор: Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих “червоних ліній”, щоб не провокувати Путіна. Я думаю, що це абсолютно…".