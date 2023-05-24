Якби Путін був здатний на щось більше, він би це вже робив – Волкер
Існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих “червоних ліній”, щоб не провокувати Путіна. Я думаю, що це абсолютно неправильно. Якби Путін був здатний на щось більше, він би вже це робив. Він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну, і його треба за будь-яку ціну зупинити.
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Ви читали новину: «Якби Путін був здатний на щось більше, він би це вже робив – Волкер»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:46;
Кореспондент Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих “червоних ліній”, щоб не провокувати Путіна. Я думаю, що це абсолютно…".