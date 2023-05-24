Якби Путін був здатний на щось більше, він би це вже робив – Волкер

Існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих “червоних ліній”, щоб не провокувати Путіна. Я думаю, що це абсолютно неправильно. Якби Путін був здатний на щось більше, він би вже це робив. Він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну, і його треба за будь-яку ціну зупинити.