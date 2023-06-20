«Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления

У россиян была возможность подготовиться. Плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат… Мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают.