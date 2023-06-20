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«Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления

Политика 11:36   20.06.2023
Алексей Резников
Министр обороны Украины
«Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления

У россиян была возможность подготовиться. Плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат… Мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают.

Автор: Алексей Резников, Министр обороны Украины
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Алексей Резников, Министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У россиян была возможность подготовиться. Плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат… Мы…".