«Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления
У россиян была возможность подготовиться. Плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат… Мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:36;
Корреспондент Алексей Резников, Министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У россиян была возможность подготовиться. Плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат… Мы…".