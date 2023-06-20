Live
  • Вівторок 20.06.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

“Українці бережуть життя своїх солдатів” – Резніков про темпи контрнаступу

Події 11:36   20.06.2023
Олексій Резніков
Міністр оборони України
“Українці бережуть життя своїх солдатів” – Резніков про темпи контрнаступу

У росіян була можливість підготуватися. Щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів… Ми не використовуємо тактику м’ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять.

Автор: Олексій Резніков, Міністр оборони України
Популярно
Полегшить військове сполучення з Донеччиною: на Харківщині ремонтують міст
Полегшить військове сполучення з Донеччиною: на Харківщині ремонтують міст
20.06.2023
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла РФ: воно частково знеструмлене
20.06.2023
Загрався на майданчику та зник: поліція в Пісочині шукала 9-річну дитину
Загрався на майданчику та зник: поліція в Пісочині шукала 9-річну дитину
20.06.2023
“Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку
“Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку
20.06.2023
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
19.06.2023
Пожежі у хвойних лісах на Харківщині: вогонь міг перекинутися на селище
Пожежі у хвойних лісах на Харківщині: вогонь міг перекинутися на селище
20.06.2023

Новини за темою:

11:23
У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені – Зеленський
09:32
ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи
08:17
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
07:31
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
11:34
У ЗСУ прогнозують посилену атаку “Шахедами” найближчим часом

  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Українці бережуть життя своїх солдатів” – Резніков про темпи контрнаступу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Олексій Резніков, Міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У росіян була можливість підготуватися. Щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів… Ми…".