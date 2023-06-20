“Українці бережуть життя своїх солдатів” – Резніков про темпи контрнаступу
У росіян була можливість підготуватися. Щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів… Ми не використовуємо тактику м’ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:36;
Кореспондент Олексій Резніков, Міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У росіян була можливість підготуватися. Щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів… Ми…".