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Наш цивилизационный выбор – единение с миром — Зеленский

Политика 12:04   28.07.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Наш цивилизационный выбор – единение с миром — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Сейчас, как и более тысячи лет назад, наш цивилизационный выбор – единение с миром. Выбор Украины – быть силой в мировой истории. Иметь право на свою национальную историю – своего народа, своей земли, своего государства. И наших детей всех будущих поколений Украинского народа. Обязательно победим!

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас, как и более тысячи лет назад, наш цивилизационный выбор – единение с миром. Выбор Украины – быть силой в мировой…".