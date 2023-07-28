Наш цивилизационный выбор – единение с миром — Зеленский

Сейчас, как и более тысячи лет назад, наш цивилизационный выбор – единение с миром. Выбор Украины – быть силой в мировой истории. Иметь право на свою национальную историю – своего народа, своей земли, своего государства. И наших детей всех будущих поколений Украинского народа. Обязательно победим!