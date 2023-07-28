Наш цивілізаційний вибір – єднання зі світом – Зеленський

Зараз, як і більш ніж тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір – єднання зі світом. Вибір України – бути силою у світовій історії. Мати право на свою національну історію – свого народу, своєї землі, своєї держави. І наших дітей – усіх майбутніх поколінь Українського народу. Обовʼязково переможемо!