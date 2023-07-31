Трамп не понимает, что поставлено на карту в войне РФ и Украины — Болтон

Одно из многих беспокойств относительно того, что Трамп снова станет президентом, состоит в том, что он просто не понимает, что поставлено на карту в этой войне (между РФ и Украиной — Ред.). И поэтому не может полностью оценить последствия идей, которые он может иметь относительно того, как ее закончить.