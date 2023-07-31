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Трамп не понимает, что поставлено на карту в войне РФ и Украины — Болтон

Мир 11:32   31.07.2023
Джон Болтон
экс-советник по нацбезопасноти президента США
Трамп не понимает, что поставлено на карту в войне РФ и Украины — Болтон Фото: Gage Skidmore

Одно из многих беспокойств относительно того, что Трамп снова станет президентом, состоит в том, что он просто не понимает, что поставлено на карту в этой войне (между РФ и Украиной — Ред.). И поэтому не может полностью оценить последствия идей, которые он может иметь относительно того, как ее закончить.

Автор: Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасноти президента США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасноти президента США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из многих беспокойств относительно того, что Трамп снова станет президентом, состоит в том, что он просто не понимает, что…".