Трамп не понимает, что поставлено на карту в войне РФ и Украины — Болтон
Фото: Gage Skidmore
Одно из многих беспокойств относительно того, что Трамп снова станет президентом, состоит в том, что он просто не понимает, что поставлено на карту в этой войне (между РФ и Украиной — Ред.). И поэтому не может полностью оценить последствия идей, которые он может иметь относительно того, как ее закончить.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:32;
Корреспондент Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасноти президента США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из многих беспокойств относительно того, что Трамп снова станет президентом, состоит в том, что он просто не понимает, что…".