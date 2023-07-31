Трамп не розуміє, що поставлено на карту у війні РФ та України – Болтон
Одне з багатьох занепокоєнь щодо того, що Трамп знову стане президентом, полягає в тому, що він просто не розуміє, що поставлено на карту в цій війні (між РФ та Україною – Ред.). І тому не може повністю оцінити наслідки ідей, які він може мати щодо того, як її закінчити.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:32;
Кореспондент Джон Болтон, ексрадник з нацбезпеки президента США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одне з багатьох занепокоєнь щодо того, що Трамп знову стане президентом, полягає в тому, що він просто не розуміє, що…".