Трамп не розуміє, що поставлено на карту у війні РФ та України – Болтон

Одне з багатьох занепокоєнь щодо того, що Трамп знову стане президентом, полягає в тому, що він просто не розуміє, що поставлено на карту в цій війні (між РФ та Україною – Ред.). І тому не може повністю оцінити наслідки ідей, які він може мати щодо того, як її закінчити.