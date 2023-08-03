«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова
Фото: currenttime
Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать. Но, к сожалению, у людей, которые живут в России, уши воском залиты. Они не слышат.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:25;
Корреспондент Лайма Вайкуле, певица в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать.…".