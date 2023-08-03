«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова

Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать. Но, к сожалению, у людей, которые живут в России, уши воском залиты. Они не слышат.