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«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова

Культура 11:25   03.08.2023
Лайма Вайкуле
певица
«Хочется кричать» — Лайма Вайкуле о «спасении» россиянами Харькова Фото: currenttime

Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать. Но, к сожалению, у людей, которые живут в России, уши воском залиты. Они не слышат.

Автор: Лайма Вайкуле, певица
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  • Категории: Культура, Мир, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Лайма Вайкуле, певица в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать.…".