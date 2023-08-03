“Хочеться кричати” – Лайма Вайкуле про “порятунок” росіянами Харкова

Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у людей, які живуть у Росії, вуха воском залиті. Вони не чують.