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“Хочеться кричати” – Лайма Вайкуле про “порятунок” росіянами Харкова

Культура 11:25   03.08.2023
Лайма Вайкуле
співачка
“Хочеться кричати” – Лайма Вайкуле про “порятунок” росіянами Харкова Фото: currenttime

Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у людей, які живуть у Росії, вуха воском залиті. Вони не чують.

Автор: Лайма Вайкуле, співачка
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  • Категорії: Культура, Події, Світ, Сказано, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Лайма Вайкуле, співачка у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у…".