“Хочеться кричати” – Лайма Вайкуле про “порятунок” росіянами Харкова
Фото: currenttime
Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у людей, які живуть у Росії, вуха воском залиті. Вони не чують.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:25;
Кореспондент Лайма Вайкуле, співачка у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у…".