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В Украину после войны вернется половина выехавших — прогноз

Политика 11:47   08.08.2023
Вадим Денисенко
директор Института будущего
В Украину после войны вернется половина выехавших — прогноз

После окончания войны домой вернется только половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ, из страны выедет по меньшей мере 1 млн мужчин, которые уже собрали чемоданы и ждут этого момента. Возможно ли этому помешать без административных ограничений? Надо честно самим себе сказать, что нет.

Автор: Вадим Денисенко, директор Института будущего
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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Вадим Денисенко, директор Института будущего в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После окончания войны домой вернется только половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ, из…".