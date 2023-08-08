В Украину после войны вернется половина выехавших — прогноз

После окончания войны домой вернется только половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ, из страны выедет по меньшей мере 1 млн мужчин, которые уже собрали чемоданы и ждут этого момента. Возможно ли этому помешать без административных ограничений? Надо честно самим себе сказать, что нет.