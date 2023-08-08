В Украину после войны вернется половина выехавших — прогноз
После окончания войны домой вернется только половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ, из страны выедет по меньшей мере 1 млн мужчин, которые уже собрали чемоданы и ждут этого момента. Возможно ли этому помешать без административных ограничений? Надо честно самим себе сказать, что нет.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Украину после войны вернется половина выехавших — прогноз»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 11:47;
Корреспондент Вадим Денисенко, директор Института будущего в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После окончания войны домой вернется только половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ, из…".