В Україну після війни повернеться половина тих, хто виїхав – прогноз

Після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів, з країни виїде щонайменше 1 млн чоловіків, які вже зібрали валізи та чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити, без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні.