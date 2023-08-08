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В Україну після війни повернеться половина тих, хто виїхав – прогноз

Політика 11:47   08.08.2023
Вадим Денисенко
директор Інституту майбутнього
В Україну після війни повернеться половина тих, хто виїхав – прогноз

Після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів, з країни виїде щонайменше 1 млн чоловіків, які вже зібрали валізи та чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити, без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні.

Автор: Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів, з…".