В Україну після війни повернеться половина тих, хто виїхав – прогноз
Після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів, з країни виїде щонайменше 1 млн чоловіків, які вже зібрали валізи та чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити, без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Україну після війни повернеться половина тих, хто виїхав – прогноз»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів, з…".