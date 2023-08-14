Путин блефует — Болтон о ядерных угрозах РФ
Фото: Gage Skidmore
Нет доказательств того, что Россия обладает достаточным конвенционным военным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или желанием нанести ядерный удар. Несмотря на неоднократные угрозы Москвы, представители разведки в своих выступлениях в Конгрессе подтвердили, что ядерный потенциал России ни разу не переходил в боевое состояние. Путин блефует.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:28;
Корреспондент Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасноти президента США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нет доказательств того, что Россия обладает достаточным конвенционным военным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или желанием нанести ядерный удар. Несмотря на…".