Путин блефует — Болтон о ядерных угрозах РФ

Нет доказательств того, что Россия обладает достаточным конвенционным военным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или желанием нанести ядерный удар. Несмотря на неоднократные угрозы Москвы, представители разведки в своих выступлениях в Конгрессе подтвердили, что ядерный потенциал России ни разу не переходил в боевое состояние. Путин блефует.