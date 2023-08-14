Путін блефує – Болтон про ядерні погрози РФ
Немає доказів того, що Росія має достатній конвенційний військовий потенціал, щоб загрожувати НАТО, або бажанням завдати ядерного удару. Попри неодноразові погрози Москви, представники розвідки у своїх виступах у Конгресі підтвердили, що ядерний потенціал Росії жодного разу не переходив у бойовий стан. Путін блефує.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:28;
Кореспондент Джон Болтон, ексрадник з нацбезпеки президента США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немає доказів того, що Росія має достатній конвенційний військовий потенціал, щоб загрожувати НАТО, або бажанням завдати ядерного удару. Попри неодноразові…".