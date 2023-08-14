Путін блефує – Болтон про ядерні погрози РФ

Немає доказів того, що Росія має достатній конвенційний військовий потенціал, щоб загрожувати НАТО, або бажанням завдати ядерного удару. Попри неодноразові погрози Москви, представники розвідки у своїх виступах у Конгресі підтвердили, що ядерний потенціал Росії жодного разу не переходив у бойовий стан. Путін блефує.