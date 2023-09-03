Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп

Вероятно, мотивацией людей, которые соглашаются идти во власть, является желание помочь стране во время войны. Единственное, они не должны иметь никаких иллюзий относительно самостоятельности на своих должностях и возможности принять решение без оглядки на Банковую. Мы неоднократно слышали за эти четыре года о назначении на должности хороших и профессиональных людей. Которых система ломала, превращала в серых и безвольных исполнителей. И выбрасывала дискредитированными.