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Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп

Политика 14:55   03.09.2023
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп

Вероятно, мотивацией людей, которые соглашаются идти во власть, является желание помочь стране во время войны. Единственное, они не должны иметь никаких иллюзий относительно самостоятельности на своих должностях и возможности принять решение без оглядки на Банковую. Мы неоднократно слышали за эти четыре года о назначении на должности хороших и профессиональных людей. Которых система ломала, превращала в серых и безвольных исполнителей. И выбрасывала дискредитированными.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятно, мотивацией людей, которые соглашаются идти во власть, является желание помочь стране во время войны. Единственное, они не должны иметь…".