Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп
Вероятно, мотивацией людей, которые соглашаются идти во власть, является желание помочь стране во время войны. Единственное, они не должны иметь никаких иллюзий относительно самостоятельности на своих должностях и возможности принять решение без оглядки на Банковую. Мы неоднократно слышали за эти четыре года о назначении на должности хороших и профессиональных людей. Которых система ломала, превращала в серых и безвольных исполнителей. И выбрасывала дискредитированными.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 14:55;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятно, мотивацией людей, которые соглашаются идти во власть, является желание помочь стране во время войны. Единственное, они не должны иметь…".