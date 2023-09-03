Люди, які йдуть у владу, не повинні мати ілюзій про самостійність – нардепка

Вірогідно, мотивацією людей, які погоджуються йти у владу, є бажання допомогти країні під час війни. Єдине – вони не повинні мати жодних ілюзій щодо самостійності на своїх посадах і можливості прийняти рішення без оглядки на Банкову. Ми неодноразово чули за ці 4 роки про призначення на посади хороших і професійних людей. Яких система ламала, перетворювала на сірих і безвільних виконавців. І викидала дискредитованими.