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Люди, які йдуть у владу, не повинні мати ілюзій про самостійність – нардепка

Політика 14:55   03.09.2023
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Люди, які йдуть у владу, не повинні мати ілюзій про самостійність – нардепка

Вірогідно, мотивацією людей, які погоджуються йти у владу, є бажання допомогти країні під час війни. Єдине – вони не повинні мати жодних ілюзій щодо самостійності на своїх посадах і можливості прийняти рішення без оглядки на Банкову. Ми неодноразово чули за ці 4 роки про призначення на посади хороших і професійних людей. Яких система ламала, перетворювала на сірих і безвільних виконавців. І викидала дискредитованими.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 14:55;

    • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вірогідно, мотивацією людей, які погоджуються йти у владу, є бажання допомогти країні під час війни. Єдине – вони не повинні…".